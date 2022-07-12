3.5 مليون مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى

استقبلت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية 3.5 مليون متردد من الجماهير والأعضاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب» تفعيلا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

توزيع هدايا على الأطفال بعيد الأضحى

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب، وتضمنت فقرات ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهي، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمدى جاهزية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لاستقبال الجماهير والطلائع والأعضاء، ونجاح مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، ويوم ترفيهي بـ مراكز الشباب من حيث الاستعداد داخل مراكز الشباب، والتجهيزات لاستقبال الطلائع والشباب والمواطنين لتصبح قادرة على أن تكون مراكز خدمة مجتمعية لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجّه صبحي الشكر لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكزها الإعلامية على الجهود التي بذلوها في التغطية الإعلامية لحظة بلحظة، ومراكز الشباب في استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات، وتوفير كل الإمكانيات وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام العيد.

مبادرة العيد أحلى لرسم البسمة على وجوه الأطفال

واستهدفت المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب، رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بالنجوع والقرى ومراكز الشباب بالمدن، وإبراز دور الوزارة في الاهتمام والعناية بالنشء رياضيا واجتماعيا وثقافيا، وإبراز حجم الأنشطة التي تقدم للمواطنين في مراكز الشباب في كل مكان بمصر، من خلال رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة وجعلها أسلوب حياة في مصر 2030.