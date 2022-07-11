إقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب بكفر الشيخ خلال العيد

شهدت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استكمال فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، وذلك من خلال توافد المواطنين بمختلف الفئات عليها، لقضاء وقت ترفيهي بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب

وشهدت مراكز الشباب في محتلف مدن ومراكز كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين، منذ انطلاق المبادرة أمس الأحد، ثاني أيام العيد، وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة.

وأصدر «محروس» تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية، مشكلة من فريق إدارتي الشباب والطلائع، لمتابعة فاعليات المبادرة بمراكز الشباب، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

مبادرات شبابية لجذب المواطنين

وأضاف وكيل وزارة الشباب أن مراكز الشباب في كفر الشيخ تمكنت، على مدار اليومين الماضيين من المبادرة، من جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم، لقضاء يوم ترفيهي مع الطلائع والشباب، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، حرصاً من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية.

يجري تنفيذ أنشطة المبادرة بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»>