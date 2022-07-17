ضبط 1349 قضية تموينية خلال 24 ساعة في 5 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة، بينها 408 قضايا بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 29065 طن «دقيق أبيض– زيت – مكرونة - أعلاف»، و50400 عبوة «بسكويت»، و1026 عبوات سجائر.

ضبط مخالفات المخابز

كما ضبطت 623 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 164 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 72 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 175 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت 5850 طن دقيق بلدي مدعم، و9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 20900 لتر مواد بترولية.

ضبط مخالفات بالجيزة

وبلغ إجمالي المضبوطات «32,356 طن – 20900 لتر مواد بترولية – 50400 عبوة بسكويت – 1026 عبوة سجائر» أبرزها ضبط 13طن زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما ضبط «10,06 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض"»، معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وضبطت الشرطة 4 أطنان أعلاف معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

كما ضبطت 50400 عبوة بسكويت معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (18900 لتر مواد بترولية " بنزين 80 - 92 ") للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (1,5 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها وعدم إثباتها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم.

- ضبط (4,27 طن "مقطعات لحوم - كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

- ضبط (مالك مخبز سياحي دون ترخيص - بمحافظة الشرقية)، وبحوزته كمية قدرها (2 طن دقيق أبيض) دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى تصنيع المخبوزات وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط أعلاف حيوانية

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 23 طن أعلاف حيوانية – نخالة خشنة – قشر فول" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية، دون ترخيص، بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 35 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 5223 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، أبرزها ضبط 2850 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً دون مستندات، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للاتجار بها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة الجيزة.