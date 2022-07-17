الكليات المتاحة بعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. برامج تواكب سوق العمل

الكليات المتاحة بعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية عديدة، وهي عبارة عن برامج علمية متخصصة في مختلف المجالات تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال التدريبات المكثفة في أثناء فترة الدراسة والإجازة أيضًا، وهي في الجامعات التكنولوجية التي كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهودها في فتح أكبر عدد من هذه الجامعات في مختلف المحافظات.

تفاصيل الكليات المتاحة بعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ويقول الدكتور عربي السيد كشك، رئاسة جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الكليات المتاحة بعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مختلف التخصصات بتلك الجامعات، موضحاً أن جامعة الدلتا بها أكثر من تخصص وهي تكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا الميكاترونكس والمتجددة، والأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة.

وأضاف «كشك»، لـ«الوطن»، أنّ الجامعات التكنولوجية تقبل نسبة 80% من طلاب الدبلومات الفنية ومنهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية و20% من طلاب الثانوية العامة، موضحاً أن القبول يتوقف على اجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي تعقد له عقب تسجيله على موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن هذه الاختبارات تقيس مهارات الطلاب فهي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والكمبيوتر.

استعدادات مكثفة لاختبارات القدرات

وأوضح الدكتور عربي كشك، أنّ الجامعة كثفت من استعداداتها لاختبارات القدرات، مؤكداً أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنّ الجامعة تعمل على فتح برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف وهو من البرامج المهمة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

طبيعة التدريس بالجامعات التكنولوجية

أكد رئيس جامعة الدلتا، أنّ التدريس قائم على التدريب العملي في ورش ومعامل الجامعة، فضلاً عن الزيارات الميدانية للشركات المتخصصة لصقل مهارات الطلاب، موضحًا أن عملية التدريس قائمة على تطوير العنصر البشري بأحدث التقنيات الموجودة بالجامعة.

مصروفات الجامعات التكنولوجية

أشار الدكتور عربي كشك، إلى أنّ مصروفات الجامعات التكنولوجية هي 10000 جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية و12000 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.

اختيار البرامج الدراسية

أكد رئيس جامعة الدلتا، أنه يتم عقد لقاء تعريفي مع الطلاب عقب الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالتقديم وتوعيتهم بكل برنامج في الجامعة من حيث أهدافه ومستواه التعليمي وفرص علمه، وعلى أساس ذلك يتم تسليم الطالب استمارة رغبات يدون بها البرنامج الذي يريد الدراسة به.

ولفت إلى أن الجامعة تهتم بتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وترسيخ القيم وتشجيع الإبتكار والإبداع ونشر المعرفة وخلق روح التعاون بين الطلاب وجميع منسوبي الجامعة ومواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتلاحقة.