شعراوي وراشد في جولات بمواقف النقل الجماعي لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة

قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعى بالمحافظة للإطمئنان على حركة نقل الركاب والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة.

التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بدأت من موقف المريوطية، حيث تم الاستماع لعدد من المواطنين المترددين على الموقف من مختلف الأعمار خلال وجودهم في سيارات الميكروباص بخصوص إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي قررتها المحافظة .

وأكد المواطنون علي التزام من السائقين بالتعريفة المعلنة من المحافظة بعد زيارة أسعار المواد البترولية ، مع ضرورة استمرار الرقابة والحملات من جهات الدولة المعنية والتصدي لأي محاولات لزيادة الأجرة.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف المعلنة رسمياً من المحافظة والإبلاغ عن أي شكاوي من أي سائق غير ملتزم وذلك عبر وسائل تلقي الشكاوي والخطوط الساخنة أو العاملين بإدارة السرفيس الموجودين في الموقف لاتخاذ الاجراءات القانونية.

استمرار الحملات على المواقف

وشدد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة قيام القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف وإدارة مرور الجيزة لاستمرار الحملات والجولات التفقدية والمفاجئة خلال ساعات اليوم على المواقف لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة والتواجد بصورة مستمرة علي أرض الواقع علي مدار اليوم للاستجابة لأي شكاوي من المواطنين .

واطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة .

التعامل بحزم ضد زيادة التعريفة

وتوجه اللواء محمود شعراوى واللواء أحمد راشد إلى موقف الجيزة، حيث حرصا علي التحاور مع المواطنين للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة كما تحدثا مع بعض السائقين الموجودين في الموقف للتأكيد على إلتزامهم بتعريفة الركوب الجديدة والتأكيد علي أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطن وستواجه بحزم اي محاولات لزيادة الأسعار عن التعريفة المعلنة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

راشد: موقفا المريوطية والجيزة من أهم المواقف الحيوية

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان موقفي السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة يعتبران من أهم المواقف الحيويه التي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين علي مدار اليوم ويضموا حوالي 400 سيارة لخطوط شبرامنت وأبو صير وسقارة والسيدة عائشة والتجمع الخامس وزهراء مدينة نصر والمنيب والدائري وأكتوبر والشيخ زايد نهاية الهرم وفيصل والعمرانية ودار السلام والمعادي حلوان والسيدة زينب والفيوم وكرداسة .

وضع بانرات بالتعريفة الجديدة واستيكرات علي السيارات

وأكد محافظ الجيزة ان التعريفات الجديدة التي تم وضعها روعي فيها الصالح العام سواء للمواطن أو السائق بحيث لا تتعدي الزيادة عن ٧% ، مشيراً إلي انه تم تكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات بالكامل منذ اليوم الأول لإعلان الأسعار والتعريفات الجديدة وذلك للتأكد من الإلتزام بها في الخطوط الداخلية والخارجية مع التأكيد علي وضع بانرات بالتعريفة الجديدة واستيكرات علي السيارات مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة وأستغلال المواطنين .

وأشار اللواء أحمد راشد إلي أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

ورافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .