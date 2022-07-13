محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات.. وحملات مكثفة لمنع التلاعب

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا برقم 1783 لسنة 2022، بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، لتصبح 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وقال محافظ أسيوط إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة، وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين، ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

خطوط ساخنة لشكاوى المواطنين

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

تعديل الأجرة المقررة للسيارات

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 8.5 جنيه، والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.25 جنيه، و4.5 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة، وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.25 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 11.75 جنيه لديروط، و9 جنيهات للقوصية، و5 جنيهات لمنفلوط، و4.75 جنيه لأبوتيج، و7 جنيهات لصدفا، و8 جنيهات للغنايم، و5 جنيهات لساحل سليم، و7 جنيهات للبداري، و3.75 جنيه لأبنوب، و2.75 جنيه للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 112 جنيها لمحافظة القاهرة، و18 جنيها لملوي، و25.5 جنيه للمنيا، و13.75 جنيه لطهطا، و24.5 جنيه لسوهاج، و39.25 جنيه للبلينا، و38 جنيها لجرجا، و39.25 جنيه لدار السلام، و43.5 جنيه للوادي الجديد، و48.75 جنيه لنجع حمادي، و55 جنيهًا لقنا، و97.5 جنيه للغردقة.