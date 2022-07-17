علم النفس والجيولوجيا يرسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة في القليوبية

قال طلاب الثانوية العامة في القليوبية من طلاب شعبتي علمي علوم وأدبي، إن امتحان مادتي الجيولوجيا لعلمي علوم وعلم النفس والاجتماع لطلاب الأدبي كانا في متناول جميع الطلاب.

فيما أكد طلاب شعبة علمي رياضة صعوبة امتحان مادة التفاضل والتكامل مؤكدين ضيق الوقت المحدد للامتحان حيث إن الامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر.

غرفة عمليات الامتحانات

وأعلنت غرفة عمليات الإمتحانات في مدجيرية التربية والتعليم بالقليوبية أن تقارير الغرفة أكدت أنه لا توجد شكاوى من الامتحان وأنه لم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات في اللجان المختلفة ولم ترد شكاوى للغرفة والمديرية.

فيما كشفت الغرفة ضبط حالة غش في إحدى لجان المحافظة باستخدام التليفون المحمول رصدتها لجنة الرصد.

وأظهرت إحصائيات الغرفة القليوبية حول الطلاب الذين ادوا امتحان الجيولوجيا حيث أنه مقيد 15493 طالبا، وحضر منهم 15358، وغاب منهم 135، وفي مادة التفاضل والتكامل مقيد 7135، وحاضر 7074، وغائب 61 وفي علم النفس مقيد 17695 وحاضر 17581 وغائب 114.

إجراءات احترازية باللجان

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الاحد الامتحان في مواد الجيولوجيا لعلمي علوم والتفاضل لعلمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بجميع لجان القليوبية البالغ عددها 112 لجنة.

فيما قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه تم توفير كافة الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.