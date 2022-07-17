الوفد يشيد بكلمة السيسي في قمة جدة: تحمل حلولا لجميع مشكلات المنطقة

أشاد حزب الوفد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة جدة للأمن والتنمية التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة مصر والأردن وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس جاءت قوية وجامعة وتحمل حلولًا لجميع مشكلات المنطقة.

يمامة: الرئيس أعاد إحياء مسار عملية السلام

وأكد رئيس الوفد على أن الرئيس السيسي أعاد إحياء مسار العملية السلمية وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني بالتأكيد على ضرورة إعادة حل الدولتين لتكون للفلسطينين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الوفد: كلمة الرئيس السيسي تضع خارطة طريق للمنطقة

وأشار يمامة إلى أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لبناء المجتمعات من الداخل تتوافق مع قواعد الحوار الوطني التي دعا له الرئيس السيسي داخل مصر.

وأكد رئيس الوفد أن كلمة الرئيس السيسي عكست الوزن السياسي لمصر وقوتها كقوة إقليمية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.