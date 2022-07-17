ناجي قمحة: المنطقة افتقدت مشهد الأمس في قمة جدة منذ تأسيس جامعة الدول

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلس السياسة الدولية، إنّ مشهد الأمس بقمة جدة افتقدته المنطقة العربية منذ تأسيس جامعة الدول، ذلك فيما يتعلق بالتوافق العربي في الأداء والخطاب، نتيجة لمجهود كبير في الأعوام الثمانية الماضية وجرى تكثيفه على مدار الأسبوعين الذين سبقا القمة.

الوطن العربي يسوده الأزمات والصراعات

وأضاف قمحة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات مصرية وخليجية على الأصعدة الثنائية والثلاثية قامت بها الدولة المصرية من أجل تقريب وجهات النظر وهو ما أسفر عن حلحلة الكثير من المواقف العربية تجاه الكثير من القضايا والالتفاف حول قضايا مصيرية تشكل رؤية الدول وفقا لعنوان القمة، التي تناولت الأمن والتنمية.

وتابع رئيس تحرير مجلس السياسة الدولية، أن الوطن العربي يسوده الأزمات والصراعات وتتفجر فيه النزاعات الطائفية، وبالتالي فإن هذه المناطق لا يمكنها تحقيق التنمية أو الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك تفهم لدور القوى التي عبثت بمقدرات الدول العربية ومقدراتها منذ عام 2011 وحتى الآن.

دوائر التفاعل الرئيسة للأمن القومي المصري ثابتة ومعروفة

ولفت، إلى أنّ دوائر التفاعل الرئيسة للأمن القومي المصري ثابتة ومعروفة، إذ ابتكرت الدولة المصرية دوائر فعالة تستطيع من خلالها تفعيل الدوائر التي فيها نوع من أنواع التباطؤ في الحركة، فهناك أزمات في دول كثيرة مثل ليبيا وتونس والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وهو ما يقلل من فاعلية التفاعل العربي في إطار جامعة الدول العربية، وبالتالي، فقد ابتكرت مصر آليات التعاون الثنائي والثلاثي والرباعي.