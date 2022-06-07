شروط وأوراق «السحب على المكشوف» من التجاري الدولي.. يصل لـ150 ألف جنيه

الحساب الجاري المدين أو كما يعرف بـ «السحب على المكشوف»، خدمة يقدمها البنك التجاري الدولي CIB لعملائه باعتباره الاختيار الأفضل، حال احتياجه الأموال، إذ تتيح الخدمة التمتع بحد ائتماني للتسهيل، بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه وفقا لقيمة راتبك حتى تستمتع بتجربة سداد سهلة ومريحة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تفاصيل السحب على المكشوف من البنك التجاري الدولي على النحو التالي:

السحب على المكشوف من البنك التجاري الدولي

ووفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، فإن الحساب الجاري أو السحب على المكشوف يقدم يسعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط، فضلا عن أنه لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد المبكر كما يمكن أن يحصل العميل على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبه الشهري من الحساب الجاري المدين.

وأضاف التجاري الدولي أنه يمكنك السداد من خلال أكثر من 198 فرعا وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي، كما يمنح تأمين على الحياة ويسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة.

شروط الحصول على التسهيل الائتماني

وأوضح، أن هناك عددا من الشروط للحصول على التسهيل الائتماني للسحب على المكشوف ومنها أن يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة ولا يزيد عن 65 عاما وقت التجديد، وتقديم نموذج طلب، وبطاقة رقم قومي سارية خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل مقدم بتاريخ حديث.

ويمكن لعملاء البنك الحصول على الحساب المدين والسحب على المكشوف من خلال تقديم الطلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال أحد فروع البنك المتواجدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع ضرورة إحضار المستندات اللازمة السابق ذكرها.