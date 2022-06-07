قرض سفر بـ 350 ألف جنيه على 5 سنوات من «التجاري الدولي»

يقدم البنك التجاري الدولي حزمة من الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار، إلى جانب حزمة أخرى من القروض الشخصية المتنوعة للأفراد سواء القرض الشخصي لتمويل مشروع أو قرض التمويل العقاري أو قرض السيارة وأخيرا قرض السفر.

تنوع القروض الشخصية التي يقدمها البنك

ووفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي على الإنترنت تتنوع القروض الشخصية التي يقدمها البنك وأبرزها القرض الشخصي وقرض التمويل العقاري وقرض شراء سيارة جديدة ثم قرض السفر والمتعة.

ووفقا لـ«التجاري الدولي» تصل قيمة قرض السفر إلى نحو 350 ألف جنيه بسعر عائد 17.5% سنويا على أن يتم سداد قيمة القرض على مدار 5 سنوات.

كما يتيح «التجاري الدولي» الحصول على القروض الشخصية وأبرزها قرض شخصي بقيمة 30 ألف جنيه بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وبقسط شهري لا يزيد عن 619 جنيها.

ويقدم البنك التجاري الدولي قرضا شخصيا بقيمة 40 ألف جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 8 سنوات ولا يزيد القسط الشهري عن 825 جنيها إلى جانب قرض شخصي بقيمة 60 ألف جنيه على مدار 15 سنة وتصل قيمة القسط الشهري إلى 1211 جنيها.

سباق البنوك المحلية لتقديم مميزات وأوعية ادخارية جديدة أو زيادة معدلات الفائدة

وبدأت البنوك المحلية السباق في تقديم مميزات وأوعية ادخارية جديدة أو زيادة معدلات الفائدة على الودائع المصرفية والشهادات الاستثمارية عقب قرار البنك المركزي المصرى يرفع أسعار الفائدة.

وفي 19 مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ 2% في اخر اجتماعات اللجنة قبل زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يعادل الـ 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي في محاولة لكبح معدلات التضخم المرتفعة في مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.