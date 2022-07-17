محافظ المنيا يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من اللجان بمركز أبوقرقاص، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة

تابع القاضي سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية مع عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان

أشار محافظ المنيا، إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وقال مسؤول بتعليم المنيا إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة تلقت اليوم الأحد إخطارا من رئيس لجة كائنة بحي كفر المنصورة في جنوب مدينة المنيا يفيد إصابة الطالب علاء الدين محمد بتقلصات حادة في البطن أثناء أداء إمتحان الثانوية العامة وتقرر نقله لأقرب مستشفى حكومي لتلقي العلاج وتحرر محضر إثبات حالة بذلك.

وفي مركز بني مزار بشمال المنيا، حررت طالبة محضرا ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لحضورها متأخرة لمدة ربع ساعة عن موعد بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

هذا ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالبا وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز.