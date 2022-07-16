عاجل.. مصرع شاب سقط من قطار في قرية بالعياط

لقي أحد الشباب مصرعه في الحال، إثر سقوطه من قطار في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز العياط، بلاغاً بمصرع أحد الأشخاص عقب سقوطه من داخل قطار في قرية تابعة لدائرة المركز في محافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنّ الشاب سقط من القطار، وهو ما تسبب في وفاته على الفور.

تحريات المباحث: لا توجد شبهة جنائية

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، من أجل كشف ملابساتها الكاملة، والتأكد من أمر الشبهة الجنائية سواء وجودها أو عدمها، وعلى الفور أكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط الشاب من القطار.

نقل الشاب إلى إحدى المستشفيات لمحاولة إسعافه

وعلى الفور، نقلت سيارة إسعاف الشاب إلى أقرب مستشفى في المنطقة من أجل محاولة إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصله إلى المستشفى، ليصل إليها جثة هامدة.

واستدعت النيابة العامة أفراد أسرة الشاب؛ لسماع أقوالهم حول الشاب والواقعة، كما صرحت النيابة بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

عامل يُنهي حياة عمه في العياط بسبب الميراث

وكانت العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت واقعة أخرى منذ أيام قليلة، إذ أنهى عامل حياة عمه داخل قرية برويش بالعياط، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفين بسبب تقسيم الميراث، حيث ألقى رجال مباحث مركز العياط القبض على العامل المتهم، كما قررت النيابة أيضاً حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.