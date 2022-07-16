تفاصيل مصرع شاب وإصابة صديقه في مشاجرة بكفر شكر.. المتهمون فروا هاربين

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب بطلق ناري أمام منزله، وإصابة صديقه، بقرية المنشأة الصغري بكفر شكر، وذلك في مشاجرة بين الجناة الهاربين والمجني عليهما على خلفية مشاجرة سابقة بين الطرفين في حفل زفاف، حيث ترصد المتهمون للمجني عليهما للانتقام.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة وسؤال شهود العيان.

سقوط قتيل ومصاب

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر شكر، يفيد مصرع شاب بطلق ناري، وإصابة صديقه، بقرية المنشأة الصغرى، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن، وطلبت تقرير الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل واقعة مصرع شاب في كفر شكر

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر، بوصول الشاب «محمد ي ح» س»، بقرية المنشاة الصغرى، مصاب بطلق ناري، إثر طلقة دخول وخروج بالكتف الأيمن وتحت الإبط الأيسر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وإصابة «رزق ، إ ، د»، طالب مقيم بمدينة كفر شكر، مصاب بطلق ناري فى العضد الأيسر دخول وخروج ويخضع الآن للعلاج بالعناية المركزة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وفُرض كردون أمني حول المستشفى بسبب وجود حالة هياج من أهالي قرية المجنى عليهما.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشاة الصغرى، وأثناء مغادرة المجني عليهم إلى منزل أحدهما فوجئوا بأعيرة نارية صوبهما من قبل مجهولين، وسقط على إثرها قتيل وسقط الآخر مصاب بطلقات نارية وفر الجناة هاربين خارج القرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.