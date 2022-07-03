تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور إثر نشوب مشاجرة

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض «مطواة» في بولاق الدكرور على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

كما قررت جهة التحقيق عرض السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة «مطواة» على الطب الشرعي لبيان إذا كان هو السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته في أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة الشاب، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود طعن نافذ بالصدر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته الشاب المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

مشاجرة بين الطرفين وراء مقتل المجني عليه

وكشفت التحريات بأن السبب وراء مقتل المجني عليه نشوب مشاجرة بينه وبين صديقه انتهت بمقتل الضحية، وسدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه مستخدماً سلاح أبيض «مطواة»، وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء ونقل الأهالي المجني عليه إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.