السعودية تبحث عن 207 من حملة الماجستير والدكتوراه المصريين لتوظيفهم

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، من وزارة الزراعة المصرية وفقًا لاتفاقية التعاون بين القاهرة والرياض، ترشيح 207 من الفنيين والأخصائيين البيطريين من حملة الماجستير والدكتوراة في مصر، للعمل بالمملكة العربية السعودية.

ووفقًا لمكاتبات متبادلة ومستندات رسمية، اطلعت عليها «الوطن»، ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية: «إنه إلحاقًا لكتابنا المرسل إلى سيادتكم وفقًا للبرقية المرسلة من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بشأن رغبة الجانب السعودي في التعاقد مع 207 من الفنيين والأخصائيين البيطريين من حملة الماجستير والدكتوراة من جمهورية مصر العربية، وبالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، وافق على تعميم القرار وفقًا للمكتب الفني بالهيئة».

عناوين البريد الإلكتروني لإرسال السير الذاتية للمتقدمين

وأشارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، إلى أنه من يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة إرسال السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الإلكتروني الخاص بالجانب السعودي، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة المصرية. كالتالي:I.qaslm@mewa.gov.sagavs@agr-egypt.eg

التخصصات المطلوبة للعمل بالسعودية

ووفقا للمستندات تتضمن الوظائف المطلوبة من التخصصات استشاري بيطري من حملة الدكتوراة، وآخر من حملة الماجستير، إلى جانب استشاري أمراض مشتركة استشاري أمراض معدية، بالإضافة إلى أخصائي نظم معلومات، أخصائي تحليل، إحصائي، إلى جانب دكتوراه في الطب الوقائي وأخصائي أمراض أسماك واستشاري أمراض قشريات واستشاري أمراض دواجن ودكتورة في الفيروسات، واستشاري امراض باطنة علاوة على دكتوراه في الفيروسات.

كما تضمنت التخصصات المطلوبة، بحسب المستندات الرسمية، أخصائي سلامة غذاء، وأخصائي حشرات طبية بيطرية، وأخصائي ميكروبيولوجي، بالإضافة إلى ماجستير في الطب الوقائي.