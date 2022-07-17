محافظ المنيا يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب في مواقف أبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عدداً من مواقف سيارات الأجرة بمركز أبوقرقاص، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.

متابعة التزام التاكسي بالأجرة الجديدة

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت، رئيس مركز أبوقرقاص، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي إدارة المرور، ومباحث المرور، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

شملت الجولة، تفقد مواقف سيارات أبوقرقاص المنيا بطريق مصر أسوان الزراعي، وموقف قرى غرب أبوقرقاص بشارع الجمهورية وعدد من سيارات التاكسي.

سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية للمخالفين

شدد محافظ المنيا، على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة، والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، وكذلك الملصق على جميع سيارات الأجرة والمحدد به التعريفة الجديدة، وفي حال عدم الالتزام بالأجرة المقررة يتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز للتعامل الفوري مع المخالفين.