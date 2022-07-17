إزالات فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا عليها من التبوير.

ولفت سعد في بيان صحفي له صادر اليوم، إلى أهمية رصد أي تعديات وإزالتها في مهدها قبل تفاقمها على أن يتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور الدوري لمنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد.

تنفيذ عدد من حالات الإزالة

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ عدد من حالات الإزالة بقرى مركز أسيوط خلال حملات متابعة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، موضحاً إنه تم إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بحوض الخوخة بقرية موشا على مساحة ½ قيراط تقريباً، وإزالة حالة تعد على ارض زراعية لقواعد وسملات بعزبة خلف بقرية منقباد.

جاء ذلك فضلاً عن إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض بعزبة خلف منقباد، وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول الجمعية الزراعية وحماية الأراضي ومشرف الحوض ومسئولي الإزالات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

تم تحرير تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات، مشيراً إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

غرفة إدارة الأزمات

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أي مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج «تليجرام» رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.