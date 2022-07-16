استمرار الحملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود في مراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات المفاجئة مستمرة على مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود مخالفات، إضافة لمتابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدا استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار.

تفقد العمل ببعض مواقف السيارات

وكان محافظ أسيوط تفقد سير العمل ببعض مواقف السيارات ومجمع مواقف سيارات نزلة عبد اللاه لخدمة قرى ومراكز الجنوب والغرب والشرق، إضافة لتفقد موقف المعلمين الجديد الخاص بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، موجها جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع ادارات المرور ومباحث المرور والمواقف.

تفقد محطات الوقود

وتفقد المحافظ بعض محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين وتركيب بانرات بالاسعار الجديدة، مشيرا إلى إطلاق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين للابلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.