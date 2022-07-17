تفتيش مفاجئ يكشف غياب 53 طبيبا عن العمل بمستشفى بلقاس

كشفت لجنة من رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية اليوم، عن غياب 53 طبيبا عن الحضور بمستشفى بلقاس المركزي، وقامت اللجنة بالتشطيب علي الأطباء لعدم تواجدهم بالعمل، علاوة علي تحرير مذكرة بتدني مستوى النظافة داخل المستشفى.

وقرر رئيس مركز بلقاس تحويل جميع المخالفات للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي اكتشفتها لجنة المرور علي المستشفى.

حملة للتفتيش المفاجئ علي مستشفى بلقاس

خرجت لجنة التفتيش بناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، للمرور والمتابعة لكافة الوحدات الخدمية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس، وبالمرور المفاجئ على مستشفى بلقاس المركزي بقيادة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وذلك بوجود أحمد عادل مدير إدارة المتابعة وحمدي حامد مدير إدارة البيئة ورضا بركات بالتفتيش المالي ‏والإداري وماهر العطار بإدارة المتابعة برئاسة المركز.

غياب 53 طبيبا بمستشفى بلقاس

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة بلقاس، تم خلاله التفتيش التشطيب على عدد 53 طبيبا لعدم تواجدهم بالعمل ورفع مذكرة لتدنى مستوى النظافة العامة بالمستشفى، كما تم عمل تقرير مصور يوضح نتائج المرور وذلك للعرض على رئيس المركز ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك المخالفات.

وفي نفس السياق وجه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتحويل جميع المخالفات المرصودة للشؤون القانونية.

تفقد مخازن السلع التموينية المدعمة بمدينة بلقاس

من جهة أخرى تفقد محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس اليوم، مخازن السلع التموينية المدعمة بمدينة بلقاس وتفقد سير العمل بها والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بكافة أنواعها وانتظام حركة التوريد والصرف ، موجها برفع مستوى النظافة العامة وارتداء الكمامات والقفازات من جميع العاملين بالمخازن، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الصحية للتخزين وذلك بوجود عبد العال حامد مدير مكتب رئيس المركز وحنان مصطفى مدير إدارة تموين بلقاس والدكتور رامي فؤاد مفتش الرقابة بإدارة تموين بلقاس.