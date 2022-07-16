أسر ضحايا حادث الإمارات يتلقون العزاء في سرادق جماعي بالدقهلية

استقبل أهالي قرية «ديرب الخضر»، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، العزاء في أبنائهم ضحايا حادث الإمارات، في سرادق كبير، لتلقي العزاء في 5 ضحايا، جميعهم من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء عودتهم من عملهم، حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي التي يستقلونها بشاحنة «تريلا»، كانت متوقفة في أحد المنحنيات، مما تسبب في مصرعهم جميعاً، بالإضافة إلى شخص سادس، من قرية «الدراكسة»، بمركز منية النصر، في الدقهلية أيضاً.

توافد الآلاف للعزاء في ضحايا حادث الإمارات

وتوافد الآلاف من أهالي قرى مركزي دكرنس وبني عبيد، لتقديم العزاء في ضحايا حادث الإمارات، الذي اهتزت له المنطقة، ووقف أهالي القرية يتقبلون العزاء في مصابهم الأليم، ووضع الأهالي صوراً لضحايا الحادث الأليم داخل السرادق.

تشييع ضحايا حادث الإمارات في «ديرب الخضر»

وشيع أهالي قرية «ديرب الخضر»، في وقت سابق اليوم السبت، ضحايا حادث الإمارات ، في جنازة جماعية، ضمت 5 نعوش، تم وضع كل نعش في سيارة إسعاف، وذلك عقب وصول الجثامين من مطار القاهرة مباشرةً، ولم ينتظروا حتى صلاة العصر، وتوجهوا بهم مباشرةً إلي ملعب القرية، وأدوا صلاة الجنازة عليهم، وبعدها تم دفنهم بمقابر القرية.

وضمت قائمة ضحايا حادث الإمارات شابين تخرجا من الدبلوم الفني هذا العام، وهما «إبراهيم علي ‏أحمد ‏عبدالقادر خاطر»، 19 سنة، و«أحمد نصر وهبة محمد ‏إبراهيم»، ‏‏18 سنة، بالإضافة إلى كل من «إيهاب صالح مصباح عبدالسيد»، ‏‏28 سنة، و«رامي الوصيف علي صالح»، 39 سنة، ‏و«محمود عبد‏الرحمن عبداللطيف محمد»، 44 سنة، ‏بالإضافة إلى المتوفي السادس في الحادث، ويُدعى «شريف ملهم إبراهيم يوسف ‏السيد الحنفي»، 34 سنة، من قرية «الدراكسة»، بمركز مينة ‏النصر.‏

وقع الحادث ظهر يوم الأربعاء الماضي، أثناء عودة الضحايا من عمل كانوا متوجهين إليه، إلا أنهم لم يوفقوا فيه، وكان بالسيارة 6 من العمال، أحدهم يقود السيارة، وفي أحد المنحنيات بمنطقة رأس الخيمة، كان تتوقف سيارة نقل ثقيل «تريلا»، فاصطدمت بها السيارة الملاكي بقوة، ليلقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم، وتم التصريح بدفنهم بعد انتهاء النيابة العامة في دولة الإمارات من التحقيقات، وبعد تدخل من الجهات المعنية في مصر.