فئات معفاة من المصروفات الدراسية للعام الجديد.. اعرف الأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم دفع سداد قيمة المصروفات الدراسية بدءا من يوليو الجاي، التي لم تختلف كثيرا عن العام الماضي 2021.

وهناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من سداد قيمة المصروفات الدراسية نعرض أبرزها فيما يلي، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية

1- أبناء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات.

3- الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

4- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

5- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

6- أبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين على تحمل مصاريف وأعباء الحياة، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

7- أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية.

كما يتم تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 50% بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات وذلك مقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام

صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب، صورة ضوئية من الرقم القومي للأم، بالإضافة إلى صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة

أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الوزارة

صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش

صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات

صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

صورة ضوئية من ايه أوراق تثبت إعالة الأم أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم

أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم

صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تحصيل المصروفات الدراسية بدءا من يوم الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، وأعلنت الوزارة أن المصروفات ستكون قيمتها كالتالي:

1- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي تصل إلى 305 جنيهات.

2- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي تصل إلى 205 جنيهات.

3- الصف الأول الثانوي العام يصل إلى 520 جنيهًا.

4- الصف الثاني والثالث الثانوي العام يصل إلى 505 جنيهات.

5- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه يصل إلى 205 جنيهات.