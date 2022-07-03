التعليم: بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الجديد اليوم.. 11 فئة معفاة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الأولية، لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد، لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

التعليم تتيح سداد المصروفات الدراسية بدء من اليوم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من صباح اليوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية:

1- سداد المصروفات الدراسية يكون فى مكاتب البريد.

2- مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

3- المصروفات الدراسية للصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

4- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

5- المصروفات الدراسية للصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

6- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.. وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

7ـ تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات.

8ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

9ـ طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

10ـ طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وحددت وزارة التربية والتعليم، 11 فئة معفاة من دفع المصروفات الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي كالتالي:

1- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.

2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

3- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

4- أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب.

5- التلاميذ يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

6- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

7- أبناء مصابي ثورة 25 يناير بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8- تلاميذ مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

9- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

10- أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية.

11- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.