لـ8 فئات.. اعرف الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية

يبحث الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة للإعفاء من دفع المصروفات الدراسية، بسبب الظروف الاقتصادية، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، عن الفئات التي سيتم استثناءها من دفع المصروفات المدرسية.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي، الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام المقبل 2022 – 2023 والأوراق والمستندات المطلوبة من كل فئة والتي جاءت كالتالي:

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

ووفق بيان وزارة التربية والتعليم جاءت الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية للعام المقبل 2022 -2023 هي كالآتي:

- أبناء مستفيدى معاش تكافل وكرامة

- أبناء المطلقات والمعيلات

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

- الطلاب يتامى الأب .

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية .

- مقدمو البحوث الاجتماعية المعتمدة

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد ( بمحافظة البحر الأحمر )

الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام

وفي تلك الحالة يجب تقديم المستندات الآتية:

صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم

صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي

أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الوزارة

صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض الاتضامن

صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية لعمل بحث اجتماعي

استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرسة وموقعه من ومدير المدرسة.

التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات

صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

صورة ضوئية من ايه أوراق تثبت إعالة الأم أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم

هذه الفئة لا تحصل على اعفاء من سداد المصروفات بالكامل بل تحصل على تخفيض بنسبة 50% سواء كان أحد الوالدين في الخدمة أو على المعاش؟

أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم

صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف في التربية والتعليم

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.