تفاصيل صادمة في حادث دهس شاب ونجله أسفل منزله بالقليوبية: الطفل فاقد النطق

داخل أحد الشوارع كان يقف مع طفله وأقاربه على جانب الطريق، وأثناء الحديث معهم، تفاجئ بسيارة مسرعة تصطدم به وبطفله بقوة شديدة، بسرعة تتجاوز 80 كيلو مترا، سقط وطفله أرضًا، ولم يكتف سائق السيارة المسرعة بالاصطدام بهما، لكنه دهس الأب الذي توفى في الحال، نتيجة قوة الاصطدام، وسط حالة من الذهول والصدمة، التي سيطرت على كل من شاهد الواقعة، كما التقطت كاميرا مراقبة موجودة في مكان الحادث المشهد المفزع.

كواليس الواقعة

لكشف تفاصيل حادث الدهس الذي شهدته منطقة شبين القناطر بالقليوبية، روى كريم يونس شقيق الضحية محمود يونس التفاصيل الكاملة لـ«الوطن»، فيقول: «القصة حصلت يوم 1 في الشهر الحالى، اللى حصل إن أخويا كان واقف في الشارع بيشتري حاجة ومعاه ابنه، وبعد ما رجع وقف مع قرايبنا جنب بيته، وتفاجأ بالمتهم، كان جاي من طريق عمومي بسيارته، ودخل الشارع الضيق على سرعة حوالى 80 كيلو، وصدم اخويا وابنه، وبعد ما صدمهم داس عليه بعربيته، وأخويا مات من قوة الارتطام والدهس، نتيجة إصابته بارتجاج في المخ وكسور في أنحاء متفرقة من جسده، ويوسف ابنه 4 سنوات نجى من الحادث، لكنه مصاب بكدمات نتيجة للحادث».

مطاردة

وتابع: «المتهم بعد ما دهس أخويا وابن أخويا هرب، والأهالى طاردوه وقدروا يمسكوه وسلموه للشرطة»، مطالبًا بالقصاص من المتهم.

صدمة نفسية

أما عن حالة الطفل يوسف نجل الضحية والناجى من حادث الدهس، فأوضح أن الطفل الآن يمر بصدمة نفسية من آثر الحادث منذ رحيل والده بتلك الصورة البشعة أمام عينيه وفى حضنه، قائلًا «يوسف مش بيتكلم، ومصاب بكدمات فى الوجه وفى انحاء متفرقة من جسده، وهو حاليا فى البيت بيتلقى العلاج».

بلاغ

ورد بلاغ الى رجال الشرطة من الأهالى يفيد دهس شاب ونجله أسفل سيارة بإحدى الشوارع بمنطقة شبين القناطر، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة قادمة من إحدى الشوارع الرئيسية بدائرة القسم، وقيام قائدها بالدخول فى شوارع فرعية ودهس المجنى عليه ونجله، مما أسفر عن مصرع الضحية متأثرًا بإصابته بإرتجاج فى المخ وكسور فى انحاء متفرقة من الجسد.

ضبط المتهم

وتم القبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة وتم تحرير محضر حمل رقم 15713 قسم شرطة شبين القناطر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .