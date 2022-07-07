التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بجرعة مخدر زائدة في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر، بدفن شخص لقي مصرعه بجرعة زائدة من مخدر الهيروين عقب ضبطه في حكم تبديد، وتناول الجرعة قبل القبض عليه، وبعد حبسه لقي مصرعه في حجز مركز شبين القناطر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الشهود.

مصرع شخص بشبين القناطر

كان شخص قد لقي مصرعه بجرعة زائدة من مخدر الهيروين، تعاطها قبل القبض عليه في حملة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لتنفيذ الأحكام على الهاربين من أحكام قضائية، وعقب القبض عليه ودخوله الحجز لتنفيذ حكم تبديد بالحبس 3 سنوات، وتم نقل الجثة إلى المسشتفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

إخطار بمصرع شخص داخل الحجز

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وفاة شخص، 33 سنة، داخل حجز المركز.

وتوصلت التحريات أن المتوفى لقي مصرعه بجرعة زائدة من مخدر الهيروين تعاطها قبل القبض عليه في حملة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لتنفيذ الأحكام على الهاربين من أحكام قضائية، وعقب القبض عليه ودخوله الحجز لتنفيذ حكم تبديد المقضي بحبسه 3 سنوات فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى المسشتفى وتحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.