«نموسة» تكشف تفاصيل جريمة سرقة مجمع سكني بالصين.. شربت من دم المتهم

ساعدت بعوضتان الشرطة الصينية، في القبض على لص اقتحم منزلا بعد أن تناولا دمه الذي جرى اختبار حمضه النووى للعثور عليه، إذ استخدمت الشرطة طريقة مبتكرة جديدة، أظهرت دقة ملاحظة استثنائية.

وأخذت الشرطة عينات من الدم اللص، التي كانت بجانب بعوضتين مقتولتين على الحائط، بعد اقتحامه مجمعا سكنيا الشهر الماضي في فوتشو، بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، حيث سرق عدة أشياء ثمينة من أحدى منازل المجمع، وأرسلت عينة الدم لاحقا لاختبار الحمض النووي.

بعوضتان مقتولتان تكشفان تفاصيل الجريمة

وفي السياق ذاته، قام اللص بطهي البيض والنودلز في الشقة الخالية التى قام باقتحامها وسرقتها، كما استخدم بطانية في غرفة نوم المالك، وفور وصول بلاغ لإدارة الشرطة تمكنت قوات الشرطة الصينية من اقتحام المنزل والقبض عليه، ومع تحريات المباحث وجدوا بعوضتين مقتولتين على جدار حائط غرفة المعيشة الخاصة بالمنزل بجوارهم بقايا دم، مستنتجا أن بقع الدم هي للمشتبه به، حيث تم طلاء العقار حديثا، واستنتجوا أن قطرات الدم تم شربها من دم المشتبه به، وذلك لأن المنزل كان حديث الطلاء.

لحظة قبض الشرطة الصينية على المجرم

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، تطابقت عينة الحمض النووي تماما مع دم المجرم مرتكب الجريمة، المدعو تشاي، والذي اعتقل بعد أسبوعين من ثبوت ارتكابه الجريمة، وعند استجوابه، اعترف المجرم بالسرقة و4 عمليات سطو أخرى.

ويذكر أن الجريمة وقعت في 11 يونيو الماضي بأحد المنازل داخل مجمع سكني في فوزهو بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، بحسب ما أوردته تقارير الشرطة، لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» في هونغ كونغ الصينية.