تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة فصل الزوجة من بطاقة تموين أسرتها من أجل إضافتها على بطاقة زوجها، بشرط أن تكون فردا مقيدا على منظومة الدعم التمويني وتحصل على تموين شهري على بطاقة أسرتها، وأن يكون زوجها حاملًا لبطاقة تموين باسمه.

خطوات فصل الزوجة من بطاقة أسرتها وإضافتها على بطاقة الزوج

وتتمثل خطوات فصل الزوجة من بطاقة أسرتها، في التقدم للمكتب التمويني بالأسباب الاجتماعية للفصل من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة والضم لبطاقة أخرى، التي تتمثل في الزواج، وتتضمن الأوراق المطلوب تقديمها للمكتب التمويني في التالي:

1 - صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

2 - صورة من بطاقة تموين باسم الزوج.

3 - صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

4 - صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

كما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية الفصل الاجتماعي إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع عدة شروط تشمل التالي:

1 - يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

2- يجب أن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

3 - يعقب ذلك الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

4 - اتباع خطوات طلب الفصل وتدوين البيانات الشخصية حتى يتم إتمام الطلب من هنا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ معظم الخدمات التموينية عادة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، إذ تشمل الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا في التالي:

1 - الفصل الاجتماعي.

2 - ضم أفراد أسرتي.

3 - إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

4 - الاستعلام عن صرف البطاقة.

5 - تفعيل بطاقة التموين.

6 - النقل من محافظة لأخرى.