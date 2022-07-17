حدث بياناتك على دعم مصر بالرقم القومي.. سجل رقم هاتفك

يشهد محرك البحث العالمي جوجل زيادة الحركة البحثة من قبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعنوان حدث بياناتك على دعم مصر بالرقم القومي، حول طرق تحديث بيانات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر، للاستفادة من المهلة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تنتهي 31 يوليو الجاري.

حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي في خطوة واحد

وتزداد حركة حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي، بسبب ما يظهره موقع دعم مصر الرسمي في خطوة تسحيل رقم الهاتف المحمول، إذ يظهر موقع دعم مصر اسم الشخص رب الأسرة إلكترونيا بناء على رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما/ والذي تم تدوينه في الخطوة الأولى، ثم يعقب ذلك خطوة تدوين رقم الموبايل المسجل بالرقم القومي لصاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة.

هل يطلب موقع دعم مصر الرسمي الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين؟

فيما أوضحت مصادر بوزارة التموين، إن موقع دعم مصر الرسمي لا يطلب من صاحب بطاقة التموين تدوين الرقم القومي له من أجل تحديث بيانات البطاقة، وأ ما يطلبه الموقع فقط «رقم بطاقة التموين ورقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة»، مشيرة إلى أن علاقة الرقم القومي بتحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بتسجيل رقم الموبايل هو ضرورة أن يكون رقم الهاتف مسجلا بالرقم القومي لصاحب البطاقة في أيا من شركات المحمول.

ويستمر أصحاب البطاقات التموينية حاليا في تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، من خلال التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لهم على مستوى المحافظات، أو الكترونيا عبر موقع دعم مصر الرسمي، وذلك حتى أخر موعد للتسجيل والمقرر له 31 يوليو الجاري إذا لم تصدر وزارة التموين مد للمهلة.