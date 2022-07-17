تفاصيل أراضي «الإسكان» المطروحة في 10 مدن جديدة.. أقساط دون فوائد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق طرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني في 10 مدن جديدة، على أن تكون كاملة المرافق وتُسلم للفائزين بها فور سداد مقدم الحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل أراضي «الإسكان» المطروحة داخل 10 مدن جديدة، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

المدن المطروح بها أراضي «الإسكان»

1- مدينة السلام شرق بورسعيد.

2- مدينة برج العرب الجديدة.

3- مدينة المنيا الجديدة.

4- مدينة العبورالجديدة.

5- مدينة أكتوبر الجديدة.

6- مدينة بدر.

7- مدينة أسوان الجديدة.

8- مدينة بنى سويف الجديدة.

9- مدينة أسيوط الجديدة.

10- مدينة العاشر من رمضـان.

نظام سداد قيمة أراضي «الإسكان» المطروحة

وفقًا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نظام سداد قيمة أراضي وزارة الإسكان المطروحة داخل 10 مدن جديدة يتميز بوجود تسهيلات كبيرة في السداد، ويتمثل ذلك في:

1- سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض.

2- تقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية.

3- يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق تطرح من حين لآخر عددًا كبيرًا من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحدد وزارة الإسكان والمرافق عددًا من الشروط التى يجب توافرها لدى العميل المتقدم للحصول على قطعة أرض، أهمها ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون هو أو أحد أفراد أسرته قد استفاد من قبل بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من تلك التي تطرحها الوزارة.