«الإسكان»: طرح 127 وحدة سكنية جاهزة بأكتوبر وأراض بـ10 مدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقدم لجمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بـ10 مدن جديدة، مؤكدا أن طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، كذلك طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمساحات مختلفة بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان أعلنت عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني بـ 10 مدن جديدة، وهي «العبـور الجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة»، مؤكدًا أن طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2020 ، ودعمًا لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض

من جانبه، أكد الدكتور حسام رزق، رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يوجد تسهيلات كبيرة في السداد، إذ يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.وأضاف، أنه يتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2022/8/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/9/1، وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

وأشار «رزق»، إلى أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 2022/11/3، ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا، والحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة 2.25 فدان تقريبًا بما يعادل 120 وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.

الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز بالجريدة الرسمية

وأوضح رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط، في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح للبيع اعتبارًا من 31 يوليو، بتيسيرات كبيرة فى السداد.

جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز جاهزة للاستلام

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أن جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج «عصفور الجنة«، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31/7/2022.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأحد 24/7/2022، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

أسلوب السداد والحجز بالمشروع الجديد

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه يتم سداد 10٪ كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7٪ سنويا، ويتم منح العميل خصم 3٪ فى حالة السداد الفوري.