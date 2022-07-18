طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحانات الدور الثاني في «العلوم والمهارات»

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، لليوم التاني علي التوالي، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر حتي يوم الخميس 21 يوليو.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي، اليوم الإثنين 18 يوليو، امتحان الدور الثاني في مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، في كل ما درسه الطلاب في الفصلين الدراسيين للعام الحالي، لافتا إلى أن حصول الطالب علي اللون الأحمر في امتحانات الدور الثاني يعني راسبا وإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وبالنسبة لأسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الدور التاني، قالت وزارة التعليم، إنه تم وضع أسئلة الامتحان عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة، مشيرة إلى أن لكل مدرسة امتحان منفصل بها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الدور الثاني، تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة وفقاً لنظام التعليم والتقويم الجديد.

المواد المتبقية في امتحانات الدور الثاني لرابعة ابتدائي

وترصد خلال السطور التالية المواد المتبقية في امتحانات الدور الثاني لرابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- يوم الإثنين 18 يوليو 2022 امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان مادة الدراسات ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 امتحان مادة اللغة الانجليزية ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 21 يوليو 2022 امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.