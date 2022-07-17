التعليم تعلن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات (خدمات ولي الأمر) .

رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائى

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن استعلام ولى الأمرعن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل من خلال هذا الرابط ، بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أغلقت باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، يوم 30 يونيو المقبل 2022، بعد فتح باب التقديم لمدة شهر علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام القادم، مشيراً إلي أن يكون سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات)، وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، لا يقل عن (4 سنوات) بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات ولا يقبل أي طفل أقل من السن المحددة.

خطوات الحصول علي نتيجة التقديم

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية خطوات الحصول علي نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2022/2023 وهي كالتالي:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات) خدمات ولي الأمر.

- الضغط علي استعلام ولى الامر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال و الصف الاول الابتدائى .

- ادخل الرقم القومي لولى الأمر الطالب المتقدم للالتحاق بلصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال .

- ادخل كلمة المرور.