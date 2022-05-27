نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي.. متاحة إلكترونيا بخطوات بسيطة

قال ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي متاحة إلكترونيا على موقع المديرية، موضحاً أنها تظهر بالألوان وليس بالدرجات وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد أن انتهت المدارس من عقد الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة.

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي تشمل أربعة ألوان وهما اللون الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، موضحاً أن كل لون من هذه الألوان يدل على درجة استيعاب الطالب مخرجات التعلم التي تم شرحها خلال الفصل الدراسي وفق المناهج الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

خطوات الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

- اختيار خانة نتيجة الطلاب.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على خانة «عرض النتيجة».

موقع نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي

وأوضح ياسر أنس، أن نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي تم تحميلها على موقع المديرية حتى يثتنى لجميع الطلاب الحصول عليها، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع المدارس أيضاً بعرضها في أماكن واضحة.

ألوان نتيجة رابعة ابتدائي بالرقم القومي

1- اللون الأزرق.. يوضح أنّ الطالب حصل على (85 إلى 100) درجة.

2- اللون الأخضر.. يشير إلى أنّ الطالب حصل على درجة (65 لأقل من 85) درجة.

3- اللون الأصفر.. يوضح أنّ المتعلم حصل على (50 لأقل من 65) درجة.

4- اللون الأحمر.. يشير إلى أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم ودرجته (من 1 لأقل من 50).

وأشار مدير التعليم العام، إلى أن جميع مدارس المرحلة الابتدائية ستعمل على وضع برامج علاجية للطلاب الذين حصلوا على اللون الأحمر في نتيجة رابعة ابتدائي، لتحسين مستوياتهم في المرحلة المتقدمة.