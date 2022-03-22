العربي للتنمية يمنح «منال العبسي» جائزة المرأة تقديرا لدورها المجتمعي

منح المجلس العربي للتنمية المجتمعية، التابع لجامعة الدول العربية، الدكتورة «منال العبسي»، رئيس الجمعية العمومية لـ«نساء مصر»، جائزة «المرأة العربية للمسئولية المجتمعية.. الشخصية المبدعة والأكثر إنسانية»، خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان «إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة»، وذلك في مجال العمل المجتمعي.

المجلس العربي للتنمية المجتمعية يضم نخبة من شخصيات عربية هامة

وتقدمت الدكتورة منال العبسي، بالشكر والتقدير للدكتورة رندا رزق أمين عام المجلس العربي للتنمية المجتمعية، ولجامعة الدول العربية، لتبنيهم تلك المبادرة الراقية، مؤكدة أن المجلس العربي للتنمية المجتمعية يضم نخبة وكوكبة عظيمة من شخصيات عربية هامة.

وقالت «العبسي»، إن المجلس العربي للتنمية المجتمعية، التابع لجامعة الدول العربية يقوم بجهد كبير في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإبراز النماذج الناجحة مجتمعيا، والمشاركة في التنمية المجتمعية، مشيدة بجهود تمكين المرأة ورفع الوعي في مختلف المجالات.

تكريم أبرز الشخصيات لدورها الفعال في مجال التنمية المجتمعية

جاء ذلك في إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورها الفعال والمؤثر فى مجال التنمية المجتمعية، خلال حفل جوائز «المرأة العربية»، فى نسخته الرابعة.

وأقيم الحفل بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعة، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وممثل الأمم المتحدة، والشاعرة فلك الأسد والإعلامية هالة سرحان .

وشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، والميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، والجمعية العمومية لـ«نساء مصر»، وبنك التعمير والإسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .