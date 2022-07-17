الإعدام شنقًا لمتهمين قتلا شابًا لسرقة هاتفه بالعاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقا بتهمة قتل شاب لسرقة هاتفه الآيفون بالعاشر من رمضان.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا أول أمس الاثنين، يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باختفاء شاب يُدعى محمد هاني محمد سعيد، 19 سنة، طالب، مقيم بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان.

العثور على المجني عليه مقتولًا

وفي وقت لاحق، عُثر على الشاب مقتولًا وجثته ملقاة في منطقة زراعات، ورجحت الفحوصات الأولية أن يكون سبب الواقعة هو سرقة هاتف المجني عليه، حيث لم يتم العثور على الهاتف بجوار الجثة.

وعلى الفور شكلت مديرية أمن الشرقية فريق بحث لكشف غموض الواقعة، بإشراف من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار مديرية أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، وأسفرت الجهود عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شابين من الأقارب، أحدهما 19 سنة، والآخر 20 سنة، يقيمان بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان، وتربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه.

استدراج المجني عليه لسرقة هاتفه

وتبين أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى منطقة زراعية خالية من المارة، وحاولا سرقة هاتفه الآيفون، وما إن حاول مقاومتهما تعديا عليه بالضرب على رأسه باستخدام حجر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وإحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.