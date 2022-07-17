وكيل صحة الشرقية يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير المستشفيات 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة بالقطاع الصحي.

مناقشة خطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة بالقطاع الصحي

جاء ذلك في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة مكافحة العدوي، ومديرة إدارة التخطيط، بمديرية الصحة.

الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات الصحية

ناقش الاجتماع الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات الصحية ضمن الخطة الاستثمارية، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تشمل مستشفيات الزقازيق العام، القنايات، السعديين، والمبالغ المالية التي تم صرفها من اعتمادات وزارة الصحة والموازنة العامة للدولة.

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات الفنية بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، كما وجه بوضع رؤية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفيات، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، مكلفاً إدارة التخطيط بمتابعة الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية بالأقسام، ومشدداً علي سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في أقرب وقت، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.