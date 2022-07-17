محافظ الشرقية يتسلم الكتاب الإحصائي السنوى لعام 2021

تسلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من أحمد محمد النجار مدير عام الإدارة العامة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالشرقية كتاب الإحصاء السنوي «الإصدار الـ 102» لعام 2021 الذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكل الإحصاءات الرسمية بشقيها الإجتماعي والإقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات، وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

الإصدار الجديد يشمل أحدث بيانات المحافظة

أوضح مدير عام الإدارة العامة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في الشرقية أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أنها ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كل المجالات «التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية و الداخلية والمالية والبنوك، والصناعة والزراعة والنقل والأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو والاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة» على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات ، كما يشمـل الإصدار عناصــر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغرافيا والمناخ والسكان والإستثمار.

جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أشاد محافظ الشرقية بجهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وما يقدمه من إصدارات سنوية جديدة تضم بيانات ومعلومات تفصيلية تغطي كافه الجوانب الديموجرافية والاجتماعية والإقتصادية والبيئية والتي تتوافق مع المعايير الدولية تعكس التغيرات التي طرأت علي قطاعات الدولة المختلفة للإستفادة منها في وضع الخطط والبرامج التنموية لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين لأبناء المحافظة.