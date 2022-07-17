محافظ الشرقية يحيل مدير مركز طب الأسرة للتحقيق خلال جولة تفقدية

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بقرية الأسدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

تفقد مخبز القرية

بدأ المحافظ جولته بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامه الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

الوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى

توجه محافظ الشرقية لمركز طب الأسرة بالأسدية التابع للإدارة الصحية بأبو حماد للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمتردين على المركز من أبناء القرية، وبمراجعة سجل الحضور والانصراف تبين عدم التزام عدد من الأطباء وهيئة التمريض والنوبتجيات الصباحية بمواعيد العمل الرسمية ليقرر المحافظ إحالة مدير مركز طب الأسرة للتحقيق لعدم انتظام العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الأسدية بتفقد مقر الوحدة المحلية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالأسدية بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو وبيئي وصحي للمواطنين والتصدي لحالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.