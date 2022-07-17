«عباس» يشكر الملك سلمان وولي عهده على وقوفهما إلى جانب الفلسطينيين في قمة جدة

قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، اليوم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينى

وقدم في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما لحقوق شعبنا الوطنية ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والشكر موصول للدول الشقيقة المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية.

عباس يهنئ الملك سلمان بنجاح أعمال قمة جدة

قال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان: «أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق».

كما أعرب عن تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميًا ودوليًا.

أبومازن يشيد بنتائج قمة جدة

وجدّد شكره، سائلًا الله تعالى أن يمتع الملك سلمان بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يحفظه والمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعبًا بدوام التقدم والسؤدد والازدهار.

وأشاد الرئيس في برقية التهنئة لولي العهد، بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا، سائلا الله تعالى لسموه بالصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا بدوام الخير والازدهار.