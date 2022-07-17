حجز محاكمة 16 متهما بالاتجار في المخدرات لـ21 أغسطس للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بحجز القضية رقم 10347 جنايات مركز سنهور لسنة 2021، والمقيدة برقم 2593 كلي الفيوم، بشأن اتهام 16 شخصاً بينهم 4 أشقاء، بتكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة سنهور، إلى جلسة 21 أغسطس المُقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تبادل إطلاق نيران

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2021، حينما داهمت حملة أمنية مكبرة، أكبر وكر لتجارة المخدرات، وأثناء المداهمة تبادل المجرمون إطلاق النيران مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية، والقبض على 7 آخرين، وفر الباقون هاربين، كما أصيب ثلاثة آخرين بينهم نقيب شرطة في تبادل إطلاق النيران.

ضبط مخدرات كثيرة

وبتفتيش الوكر، عثرت قوات الأمن على كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بينها 35 كيلو بانجو بينها لفافات كبيرة وأخرى صغيرة معدة للبيع، بالإضافة إلى 10 كيلو استروكس، وكميات أخرى من مخدري الشابو والحشيش، والتي كانت مجهزة للتوزيع على الديلر وأصحاب الدواليب الصغرى.

ضبط كمية من الأسلحة

كما عثرت الحملة على كمية كبيرة من الأسلحة النارية، بينها 7 قطع أسلحة نارية، و3 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، وطبنجة، وفرد محلي الصنع، وطلقات مختلفة الأعيرة، و9 خزائن آلي، و14 هاتفًا محمولًا، و8 درجات نارية.

أسماء المتهمين المحبوسين

وضمت قائمة المتهمين المحبوسين احتياطياً كلًا من «إسلام.م.م.ج»، وشقيقه «إبراهيم.م.ص.ج»، و«عبدالرحمن.ح.م.م» وشهرته «علي»، و«محمد.ع.أ.س»، و«أحمد.م.س.ح» وشهرته «زعتر»، و«حمادة.ر.ع.ع»، و«شعبان.م.ر.أ»، وجميعهم محبوسون احتياطياً.

أسماء المتهمين الهاربين

وضمت قائمة المتهمين الهاربين كلًا من «حسين.أ.ح» وشهرته «الشلي»، و«عبد الناصر.أ.س»، و«رمضان،ن.إ.ا» وشهرته «البرعصي»، و«هاني.ص.ع»، والشقيق الثالث «خالد.م.م.ج»، و«هاني.ص.ع»، والشقيق الرابع «حسين.م.م جبر»، و«صلاح.ع.ز.ح» وشهرته «قلة»، و«محمد.ع.ع» وشهرته «سعيد سوحة»، و«محمود.ف.ا.ع» وشهرته «حواكة»، و«مصطفى.ج.أ.س».

إحالة المتهمين للنيابة

وبعرض المتهمين على النيابة وانتهاء التحقيق معهم، أحال المحامي العام لمحافظة الفيوم المتهمين إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم وأصدرت قرارها بحجز الدعوى للنطق بالحكم في دور الانعقاد المقبل من شهر أغسطس.