شروط الحصول على الماجستير والدكتوراه في معهد البحوث الطبية بالإسكندرية

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، في بيان له، الشروط والأعداد الخاصة بكل قسم أو كل درجة ماجستير للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك في مختلف الأقسام التابعة لمعهد البحوث الطبية، مثل قسم الهندسة الحيوية الطبية، وقسم التخدير، وقسم فسيولوجيا الإنسان.

قسم الهندسة الحيوية الطبية

يضم القسم درجتي ماجستير، وهما ماجستير الأجهزة الحيوية الطبية، وماجستير معالجة الصور الطبية، ويتطلب القسم عدة شروط يجب أن يستوفيها الطالب حتى يحصل على درجة الماجستير، وهي أن يكون خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتقدير عام جيد مرتفع، بمجموع تراكمي 70% ، فيما عدا ذلك من الجامعات الخاصة تكون المعادلة جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وامتياز للطلاب الوافدين بتقدير B أو 75%.

كما حدد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية أعداد الطلاب بـ10 طلاب في قسم الاتصالات والإلكترونيات، و10 طلاب بقسم الحاسبات والنظم.

قسم التخدير

ويحتوي قسم التخدير على 3 درجات، هي ماجستير طب الألم، ودكتوراه في طب الألم، ودبلوم في طب الألم، ووضع القسم عدة شروط يجب على الطالب أن يستوفيها في كل درجه من الدرجات، وهي:

- أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ماجستير في طب الألم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير جيد، إضافة إلى الدراسات العليا في أحد فروع الطب، وحضوره لخمس ورش عمل في طب الألم، أو إجراء أبحاث في علاج الألم الحاد أو المزمن، وحدد عدد الطلاب فيه بـ8 طلاب كحد أدنى.

- أن يكون الطالب الراغب في الحصول على دكتوراه في طب الألم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير أو دكتوراه في التخدير، وحضوره لخمس ورش عمل أو دورة تدريبية، أو رسالة ماجستير تحتوي على شق علاج الألم، وحدد القسم عدد الطلاب فيه بـ5 طلاب كحد أدنى.

- أن يكون الطالب الذي يرغب في الحصول على درجة دبلوم في طب الألم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد، إضافة إلى شهادة دراسات عليا في أحد فروع الطب، وحدد القسم عدد الطلاب بألا يقلوا عن 10.

قسم فسيولوجيا الإنسان

يتضمن القسم درجتين، هما ماجستير في الفسيولوجيا الإكلينيكية، ودكتوراه في الفسيولوجيا الإكلينيكية، والاثنان يتطلبان حصول الطالب على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير في الفسيولوجيا الإكلينيكية أو ما يعادله، كما حدد عدد الطلاب في الدرجتين بـ5 طلاب.