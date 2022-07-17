رفع الرايات الخضراء بشواطئ الإسكندرية وانخفاض الإشغال بعد أسبوع العيد

عادت شواطئ الإسكندرية، لرفع الرايات الخضراء مع أجواء صيفية رائعة وسط تسجيل نسب إشغال منخفضة و هدوء ملحوظ لأمواج البحر علي القطاع الشرقي، مع تسجيل درجة الحرارة 29 درجة مئوية، وذلك بعد أسبوع عاصف بالامواج والازدحام خلال أيام عيد الأضحى المنصرم.

25% نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية ، فإن نسب إشغال شواطئ عروس البحر في القطاع الشرقي لم تتعدي 25%، وعن القطاع الغربي فمازالت ترفع الرايات الصفراء التحذيرية علي بعض الشواطئ، بينما ترتفع الخضراء علي شواطئ أخري لاستقرار حالة البحر فيها بسبب انتشار الجزر أمامها كشواطئ البيطاش مما يقلل من شدة الامواج.

حقوق وواجبات المصطافين بشواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية، على استمرار غلق شاطئ النخيل وحظر النزول فيه حرصا علي سلامة المصطافين، مطالبينهم بعدم تسمح لأحد أن يجبرك على دفع إكرامية، والحفاظ على نظافة الشاطئ حيث من الضروري إلقاء المخلفات في مكانها المخصص، موضحين أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، كما شددوا على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.

حوادث الغرق

وشهدت شواطئ الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي غرق 12 شخص منهم 11 في شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، الأمر الذي تبعه غلق تلك الشواطئ مؤقتا ومنع نزول البحر لحين تحسن الأوضاع وهو ما تم منذ أمس ويستمر اليوم.