عرض سيارة على لجنة فنية بعد تفحمها بالكامل في حادث بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باشتعال حريق داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري النادي الأهلي بمنطقة مدينة نصر.

وتمكنت وحدة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد دقائق معدودة من تلقيها إخطاراً من غرفة عمليات النجدة.

وأمرت جهات التحقيق بعرض السيارة على لجنة فنية متخصصة لبيان سبب اشتعال السيارة ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه.

المرور ترفع آثار الحادث

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع آثار الحريق وتسيير العمل بالطريق بعد أن توقف لبعض الوقت نتيجة اشتعال السيارة.

وبينت تحريات رجال المباحث أن الحريق أتى على السيارة بالكامل، وأسفر عن إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان السيارة، ما أسفر عن إصابتهما وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

اشتعلت إحدى السسيارات الملاكي أعلى كوبري النادي الأهلي المتجه إلى مدينة نصر، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية نتيجة اشتعال النيران في السيارة، الأمر الذي تسبب في إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان السيارة، وتفاجأ المارة بالأدخنة تتصاعد من السيارة وتشب النيران بعد ذلك في الجزء الأمامي من السيارة، وتمكن المارة بعد ذلك من إخراج الشاب والفتاة من السيارة قبل أن تتعرض للانفجار بعد أن نشبت النار في الجزء الأمامي من السيارة وانتشرت بعد ذلك لتشمل السيارة بكاملها، الأمر الذي أدى لتفحم السيارة كلياً، لتصل سيارات الإسعاف بعد ذلك وتنقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية.