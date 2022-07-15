4 وفيات و74 مصابا حصيلة حوادث الطرق خلال 24 ساعة

لا يزال مسلسل نزيف الأسفلت عرض مستمر، فلا يمر يوماً دون وقوع العديد من الحوادث، بسبب السرعة الزائدة واستهتار السائقين في كثير من الأحيان، حيث تقع معظم الحوادث سواء كانت انقلاب أو تصادم بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وبين هذا وذاك يدفع الأبرياء الثمن بين متوفين ومصابين، حيث بلغ عدد ضحايا حادث الطرق في مختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 4 متوفين، بينما بلغ عدد المصابين 74 شخصًا.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» حوادث الطرق الواقعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية.

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بقنا

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الصحراوي الشرقي قنا – سفاجا، وتحديداً بالكيلو 27، حيث أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص فيما هرعت 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين لمستشفى قنا العام.

إصابة 4 في انقلاب ملاكي بقنا

وفي محافظة قنا أيضاً، انقلبت سيارة ملاكي يقودها زوج وبرفقته أسرته بناحية قرية هوّ بنجع حمادي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم زوجين وطفليهما، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى نجع حمادي العام.

إصابة 7 في تصادم بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودارجة نارية «تروسيكل»، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة، وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى التل الكبير المركزي.

إصابة 10 في حادثين بالدقهلية

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادثي سير بمحافظة الدقهلية، أولهما انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المنصورية على طريق «شيوة الشرقية - كفر عوض» بدائرة مركز أجا والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص جرى انتشالهم ونقلهم لمستشفى أجا المركزي، كما أصيب 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة» الدولي الساحلي، وجرى نقلهم لمستشفى جمصة المركزي.

مصرع 2 وإصابة 20 في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم سيارتين واحدة ملاكي والأخرى ميكروباص ثم انقلابهما في ترعة الإبراهيمية على طريق «أسيوط – ديروط الزراعي».

مصرع 2 وإصابة 5 في مرسى علم

تسبب حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديداً بالكيلو 25، في مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، بينما تم نقل الجثتين لنفس المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

إصابة 6 في مطروح والساحل

وشهدت محافظتي مرسى مطروح والساحل الشمالي، وقوع حادثين متفرقين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، في حادثي تصادم سيارة برصيف بالساحل الشمالي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي، كما تسبب حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بقرية الرويسات بمرسى مطروح، في إصابة 3 أشخاص آخرين وجرى نقلهم لمستشفى الحمام المركزي.

إصابة 9 في جنوب سيناء

أصيب 9 أشخاص في حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، حيث أسفر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الجديد إتجاه أبو رديس في إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم للمركز الطبي بالزهراء في طور سيناء، كما انقلبت سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة بالقرب من مفارق كاترين إتجاه فيران، مما تسبب في إصابة شخص، كما أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الجديد، إتجاه الطور، وجرى نقلهم للمستشفى.

إصابة 3 في انقلاب «موتوسيكل»

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، بالقرب من عزبة ماركو بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، فيما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفشن المركزي.