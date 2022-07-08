ضبط المتهم بقتل شاب في مدينة نصر.. خلافات مالية السبب

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص خلال مشاجرة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي، يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينه وآخر، وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، توفى متأثرا بإصابته، وطرف ثان (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، بسبب خلافات على مبلغ مالي سبق وأن اقترضه المجنى عليه من الطرف الثاني وامتنع عن السداد، وإثرها تعدى الأخير على المجني عليه بالضرب، مستخدما سلاح أبيض «مطواه»، ما أحدث الإصابة التي تسبب في مفارقته الحياة على الفور.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بفعلته جراء خلاف مالي بينه وبين المجني عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

نقل الجثمان وتوقيع الكشف الطبي

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان سبب الوفاة، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث، بسرعة استكمال تحرياتها حيال تلك الواقعة، للوقوف على ملابساتها وموافاة النيابة بالمستجدات، وصرحت بالدفن، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.