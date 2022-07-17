جهود مكثفة للعثور على جثة عامل غرق أثناء «تكريك» نهر النيل ببنها

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها للعثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء العمل في تكريك نهر النيل في بنها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من أعمال تكريك نهر النيل بقرية ورورة مركز بنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

مصرع عامل غرقًا بنهر النيل ببنها

وبالفحص تبين أن قيام المدعو «محمد.إ»، 20 عامًا، عامل، ومقيم بمحافظة الدقهلية، بالعمل في تكريك نهر النيل بمنطقة كوبرى عثمان الشهير بكوبري الفحص انزلقت قدماه وجرفته المياه.

تكثيف الجهود للعثور على العامل

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثمان، بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.