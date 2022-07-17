مضاعفات في الكلى وراء بقاء حمدي الوزير 12 يوما في العناية.. وابنته: «ادعوا له»

كشفت مي حمدي الوزير، ابنة الفنان حمدي الوزير، تطورات الحالة الصحية لوالدها، وذلك عقب خروجه من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى بالمستشفى، خلال الساعات القليلة الماضية.

مي حمدي الوزير تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

وقالت مي الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن والدها حالته تتحسن لحظيًا، وسبب وجوده في الرعاية لفترة طويلة دامت لأكثر من 12 يومًا هو حدوث مضاعفات في وظائف الكلى، مطالبة من الجمهور الدعاء له بالخروج من المستشفى في أقرب وقت.

ابنة حمدي الوزير تشكر نقابة المهن التمثيلية

وحرصت ابنة حمدي الوزير على توجيه الشكر إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، لاهتمامهم بحالة والدها الصحية، قائلة: «الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بيتواصلوا معانا بشكل شبه يومي، معي وشقيقتي وكذلك الفريق الطبي المُعالج له للوقوف على تفاصيل الحالة والاطمئنان عليه».

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لحمدي الوزير

وكان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن استقرار الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه عملية دقيقة في القلب منذ أيام، ومن المقرر أن يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مكرم، في تصريح لـ «الوطن»، إن الفنان حمدي الوزير يخضع حاليًا لفترة نقاهة حتى يعود لجمهوره من جديد.