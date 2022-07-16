لم يقدم محضر التحقيق.. تخبط في «الموسيقيين» بسبب حفل محمد رمضان بالساحل

وافقت نقابة المهن الموسيقية على منح الفنان محمد رمضان تصريحًا للغناء وإحياء حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة، بعد فترة توقف.

هاني شاكر أعلن في نوفمبر 2021 ضرورة التحقيق مع رمضان

وأوضحت النقابة على لسان منصور هندي، رئيس لجنة العمل، أن محمد رمضان منح تصريح اليوم الواحد لإقامة الحفل، كما أن بروتوكول النقابات الفنية الثلاث يسمح له بالغناء وإحياء الحفلات لأن البروتوكول قائم على أن أي عضو بأي نقابة فنية يمارس عمل أي نقابة أخرى.

وعلمت «الوطن» أن المشكلة القانونية التي وقعت فيها النقابة هي أن النقيب هاني شاكر كان قد أوضح في مؤتمر صحفي أقيم بقصر ثقافة السينما في نوفمبر من العام الماضي، أن محمد رمضان لن يُسمح له بالغناء أو إحياء الحفلات في مصر إلا بعد أن يتم التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، أي نقابته الأم، ويتم إخطار نقابة الموسيقيين بصورة من التحقيق موقع عليها رمضان.

وجاء قرار هاني شاكر بضرورة إجراء محضر، نظرًا لأنه كان قد وقَّع من قبل على ورقة بعدم خلع ملابسه في الحفلات، ولكنه أخل بتلك الورقة وخلع ملابسه.

محمد رمضان وقَّع على عدم خلع ملابسه وأخل بالتوقيع

وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن «الموسيقيين» لم تستلم محضرًا لـ رمضان تم فيه التحقيق معه في الفترة ما بعد شهر نوفمبر الماضي، أن الحفل سيقام برغبة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بعد أن قام منظم الحفلات بتسهيل الإجراءات ودفع الرسوم المستحقة للحفل، وتم ذلك الأمر بعد أن رحل هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، رسميًا عن منصبه.