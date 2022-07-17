أكثر من مليون مواطن تلقوا خدمات علاج ضمن حياة كريمة في النصف الأول من 2022

تحتل مبادرة حياة كريمة، المرتبة الأولى ضمن مشروعات الدولة والمبادرات الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنّها أبرز وأهم مشروعات البنية التحتية التنموية التي نفذتها مصر، إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، إذ نجحت المبادرة الرئاسية في تحقيق المعادلة الصعبة، التي أُطلقت من أجلها، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف، فضلا عن العشوائيات المنتشرة في أرجاء الحضر.

حياة كريمة

وفي إطار القوافل الطبية المجانية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان تحت مظلة حياة كريمة، نجحت القوافل في تقديم خدماتها العلاجية المجانية، لمليون و119 ألف و229 مواطن خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال 896 قافلة طبية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها.

الكشف والعلاج مجانا

وتخدم القوافل الطبية التابعة لمباردرة حياة كريمة، المواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالمجان، بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

تحويل 11 ألف و809 للعلاج على نفقة الدولة

ووفق ما أعلنته الصحة المصرية، تم إجراء 158ألف و826 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 229 ألف و456 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 11 ألف و809 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، في إطار القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قوافل حياة كريمة الطبية

تضم القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

التيسير على كبار السن والأطفال في تلقي الخدمات الطبية

تهدف قوافل حياة كريمة الطبية، إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ أعلنت «الصحة» الكشف على 69 آلف و113 مواطناً بمحافظة أسوان، و64 آلاف و346 مواطنًا بأسيوط، و37 آلف و351مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و29 آلف و162 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و14 آلف و709 مواطناً بالأقصر، و8 آلاف و384 مواطنًا بالبحر الأحمر، و75 آلف و 646 مواطناً بالبحيرة، و60 آلف و766 مواطناً بالجيزة، و43 آلف و 640 مواطناً بالدقهلية، و 9 آلاف و54 مواطناً بالسويس، و73 آلف و850 مواطنًا بالشرقية، و60 آلف و236 مواطناً بالغربية، و34 آلف و 100 مواطناً بالفيوم.

تقديم الخدمات الطبية لـ 97 آلف و618 مواطنًا بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة استفاد من الخدمات العلاجية المجانية المقدمة ضمن قوافل حياة كريمة، 97 آلف و618 مواطنًا، و51 آلف و547 مواطنًا بالقليوبية، و45 آلف و511 مواطناً بالمنوفية، و59 ألف و925 مواطنًا بالمنيا، و21 آلف و296 مواطناً بالوادي الجديد، و 56 آلف و290 مواطناً ببنى سويف، و9 آلاف و914 مواطنًا بجنوب سيناء، و68 آلف و21 مواطناً بدمياط، و45 آلف و339 مواطناً بسوهاج، و24 آلف و121 مواطناً بقنا، و41 آلف و546 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 17 آلف و744 مواطناً بمطروح.